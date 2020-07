Israel führt wieder Corona-Lockdown ein

Zahl der Infektionen waren zuletzt stark angestiegen. Sämtliche Geschäfte und Büros werden geschlossen.

Nach einem starken Anstieg der Coronavirus-Infektionen hat die israelische Regierung in der Nacht eine Reihe von Schutzmaßnahmen wieder eingeführt. Unter anderem wurden Versammlungen von mehr als zehn Personen in geschlossenen Räumen und mehr als 20 Personen im Freien verboten.

Ob sich das auch auf Religionsgemeinschaften bezieht, konnte vorerst nicht geklärt werden, wie unter anderem die „Times of Israel“ berichtete. Ministerien schließen für den Publikumsverkehr, Kontakte sind demnach nur noch online möglich.

Strände geschlossen

Zu den Maßnahmen am Wochenende gehört die Schließung einer Reihe von Geschäften, mit Ausnahme wichtiger Dienstleister wie etwa Apotheken oder Supermärkte. Zudem werden Fitnessstudios geschlossen, während Restaurants nur noch Essen zum Mitnehmen oder zur Lieferung nach Hause anbieten dürfen.



Die Maßnahmen treten nach Medienberichten heute Nachmittag in Kraft. Ab Freitag kommender Woche sollen auch die Strände gesperrt werden. Regierungschef Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Benni Ganz wollten demnach erst am Wochenende über mögliche Schließungen von Schulen und Lehranstalten beraten.

Anzahl der Neuinfektionen auf Rekordhoch

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war zuvor in Israel auf ein Rekordhoch gestiegen. Dem Gesundheitsministerium zufolge waren am Mittwoch 1780 neue Fälle gemeldet worden. Getestet wurden an dem Tag 25.997 Menschen, die Ansteckungsquote war mit rund sieben Prozent ebenfalls so hoch wie nie zuvor.

Mitte Mai war die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Israel noch im niedrigen zweistelligen Bereich gelegen. Nach raschen Lockerungen schnellen die Zahlen jedoch seit Ende Mai immer weiter in die Höhe.

(Reuters/ APA/ red.)