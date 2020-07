Veröffentlichung von Gudenus-Foto für Presserat zulässig

(c) APA (HERBERT NEUBAUER)

Ein Bild zeigte den ehemaligen FPÖ-Spitzenpolitiker beim mutmaßlichem Drogenkonsum. Verstieß es damit gegen den Persönlichkeitsschutz? Nein, findet der Presserat.

Der österreichische Presserat hat sich mit dem Foto beschäftigt, auf dem der ehemalige FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus beim mutmaßlichen Kokain-Konsum zu sehen ist. Erschienen war es am 16. Juni im „Kurier“ zu dem Artikel „Bilder zeigen Gudenus bei mutmaßlichem Drogenkonsum: War er erpressbar?“. Durch das Foto kam die Frage auf, ob dieses nicht die Privatsphäre Gudenus' verletze, der sich nach der Ibiza-Affäre von allen politischen Ämtern zurückgezogen hat. Eine Leserin reichte diese Frage an den Presserat weiter, der nun über das Foto entschied. Medienethisch sei das Foto zulässig, urteilte das Gremium.

Zwar sei auch Politikern ein Privatbereich zuzugestehen, in dem sie sich unbeobachtet fühlen können und den die Medien respektieren müssen, so der Presserat. Aber grundsätzlich hätten Politiker weniger Persönlichkeitsschutz als Privatpersonen und ihnen komme auch eine gewisse Vorbildfunktion zu.

Der Presserat betont, dass sich Gudenus während seiner politischen Tätigkeit regelmäßig für eine strengere Drogenpolitik stark gemacht habe. Für den politischen Diskurs sei es relevant, dass er zu dem Zeitpunkt, als er seine Forderungen öffentlich erhoben hat, anscheinend selbst Drogen konsumiert hat.

Aufgrund der Ermittlungen der Behörden zum Ibiza-Skandal bestehe außerdem der Verdacht, dass das persönliche Verhalten von Gudenus im Widerspruch zu seinen politischen Forderungen stehe. Die Öffentlichkeit habe ein berechtigtes Interesse daran, über diesen Widerspruch in Wort und Bild aufgeklärt zu werden, so der Presserat. Das Gremium vertrete daher die Auffassung, dass es hier einen entsprechenden politischen Konnex gebe und das Foto daher nicht gegen den Ehrenkodex für die österreichische Presse verstoße. Außerdem merkt der Presserat an, dass Gudenus' Anwalt im Artikel zu Wort komme (er bestreitet im Namen seines Mandanten den Drogenkonsum).

(Red.)