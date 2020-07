EU-Gipfel: Möglicherweise Einigung erst bei nächstem Treffen

Kanzler Kurz will, dass Volumen des Aufbaufonds müsse "redimensioniert" wird: Rom strikt dagegen.

Es ist der erste EU-Gipfel seit Monaten, bei denen sich die Staats- und Regierungschefs wieder direkt treffen. Doch zu einer Lösung über einen geplanten EU-Wiederaufbaufonds dürfe trotzdem schwierig werden - auch wenn sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor dem EU-Sondergipfel zu dem 1,8 Billionen schweren Konjunkturpaket und Finanzrahmen "sehr optimistisch" zeigt. Es gebe noch Differenzen, diese seien jedoch "nicht unüberwindbar", sagte Kurz am Freitag in Brüssel. Er hoffe auf einen Kompromiss, "wenn nicht bei diesem Gipfel, dann bei einem nächsten", so Kurz.

Doch auch der Kanzler signalisierte, dass möglicherweise eine zweite Verhandlungsrunde notwendig sei: "Ich habe Zeit, ich bleibe gerne länger", betonte der Bundeskanzler. "Wir können uns schon nächste Woche wieder treffen." Auch in zwei Wochen könnte ein neuerliches Treffen stattfinden. "Die relevante Frage" sei aber, in welche Bereiche das Geld fließe. Es müsse in Zukunftsinvestitionen und Reformen gehen.

Inhaltlich betonte Kurz drei Punkte. Beim EU-Mehrjahresbudget (MFF) gehe es noch um die Frage der Rabatte. Hier sei er froh, dass es Bewegung gegeben habe, "hier braucht es noch ein bisschen mehr", so der ÖVP-Politiker. Beim EU-Aufbaufonds müssten zukunftsorientierte Projekte finanziert werden. Kurz nannte hier wieder die Bereiche Ökologisierung und Digitalisierung. Außerdem wolle Österreich eine "Redimensionierung" beim Volumen, das derzeit 750 Milliarden Euro ausmacht, insbesondere bei den Zuschüssen, die derzeit 500 Milliarden Euro schwer wären, so Kurz.

Niederlande will Reformen, Italien nicht weniger Geld

EU-Ratspräsident Charles Michel hat für den MFF ein Volumen von 1074 Milliarden Euro vorgeschlagen, das nicht nur unter dem Vorschlag der EU-Kommission von 1,1 Billionen Euro liegt. Nach dem aktuellen Entwurf soll Österreich jährlich einen Rabatt von 237 Millionen Euro auf seinen EU-Beitrag bekommen. Es wird erwartet, dass Michel am Nachmittag einen neuen Verhandlungsvorschlag unterbreitet.

Der Bundeskanzler wollte vor dem EU-Gipfel noch mit seinen Kollegen der Nettozahlerallianz der "Sparsamen Vier" (Niederlande, Schweden, Dänemark, Österreich) zusammentreffen.

Von diesen vier Länder kommt der stärkste Widerstand: Wenn es die Zuschüsse gebe, müsse das im Gegenzug an „grundlegende Reformen“ geknüpft werden, so der niederländische Premier Rutte, der im kommenden März eine Parlamentswahl bestreiten wird. Die angesprochenen Länder im Süden Europas fürchten dabei Zustände wie in der Finanzkrise, als eine Troika den Ländern strenge Sparauflagen diktierte.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte hingegen pocht auf Zuschüsse. Rom will nichts von einer Redimensionierung des Recovery Fonds wissen. Sein Land wurde hart von der Coronakrise getroffen. Der Premier hat kurz vor dem Start des EU-Gipfels in Brüssel gefordert, nicht nur an die Finanzen, sondern auch an die europäischen Werte zu denken. Eine Einigung sei im Interesse aller EU-Bürger, sagte Conte am Freitag. "Ich bin mir der bestehenden Unterschiede voll bewusst, aber ich habe den festen Entschluss, dass wir sie überwinden müssen."

Ein Kompromiss sei nicht nur im Interesse der Italiener, "die viel gelitten haben und leiden, sondern im Interesse aller europäischen Bürger", betonte der parteilose Jurist. Der Gipfel müsse eine Lösung bringen, die auf den Werten der EU-Staaten basiere und Europa insgesamt gestärkt in die Zukunft gehen lasse. Die "rote Linie" Italiens sei, dass das Resultat "angemessen und wirksam" sein müsse.

