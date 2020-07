Ikea testet Abholmöglichkeit bei Billa

In Saalfelden, St. Johann im Pongau und Ranshofen können Ikea-Produkte am Billa-Parkplatz abgeholt werden. Ab Herbst soll "Click & Collect in deiner Nähe" österreichweit angeboten werden.

Die Möbelkette Ikea bietet testweise ein Abholservice für bestellte Waren bei Billa-Filialen in Saalfelden und St. Johann im Pongau (beide Salzburg) und Ranshofen (Oberösterreich) an. Ab Herbst will Ikea "Click & Collect in deiner Nähe" bei Billa österreichweit anbieten.

Online-Bestellungen werden von einem Ikea-Lieferwagen in einem auswählbaren Zeitfenster zu einem Billa-Markt geliefert und am Parkplatz übergeben. Die erste Lieferung findet am 20. Juli statt. Das Lieferservice kostet pro Einkauf 10 Euro - unabhängig von der Anzahl der Artikel oder des Gewichts. Die Möbelkette will mit dem Service näher an die Kunden heran. "Billa-Märkte gibt es überall in Österreich. Es gibt aber nur sieben Ikea-Einrichtungshäuser", so Ikea-Managerin Maimuna Mosser am Freitag in einer Aussendung.

(APA)