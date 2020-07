Virulente Wurschtigkeit

Wahltag in Polen oder Was passiert in den „LGBT-ideologiefreien Zonen“?

Am Sonntag wählte Polen einen Präsidenten, und ich fuhr am Wahltag durch. Ich wollte einige der circa 80 Gebietskörperschaften sehen, die sich zu „LGBT-ideologiefreien Zonen“ erklärt hatten. Dieses Thema schien virulent, stand doch der charismatische Liberale Rafał Trzaskowski in der Stichwahl, Unterzeichner der LGBTQ-Rechte unterstützenden „Warschauer Erklärung“, welche 2019 die Welle der Zonenausrufungen ausgelöst hatte. Unschätzbare Dienste beim Zusammenstellen der Reiseroute leistete mir das LGBT-Lager. So bot der „Atlas des Hasses“ eine interaktive Karte, die beim Anklicken sogar die Namen von Anti-LGBT-Aktivisten in gelben, von „Lobby-Aktivitäten“ betroffenen Gebieten preisgab. Hassrot sind alle südöstlichen Regionen, die Bastionen des nationalkonservativen Präsidenten Andrzej Duda, nach Westen und Norden dünnt es schnell aus. Es ist „B-Polen“, arm, ländlich, provinziell.



Ich begann an einem der ganz seltenen Orte, der gleich dreifach gegen LGBT-Ideologie gestimmt hatte: sowohl die Wojwodschaft Kleinpolen als auch der darin liegende Bezirk Limanowa als auch die darin liegende Gemeinde Niedźwiedź sind Zone. Niedźwiedź heißt „Bär“, hat große Mehrfamilienhäuser mit luftigen Balkonen, EU-Gehsteigpflaster mit rotem Belag vor Hausausfahrten, ein Denkmal für die Firmvisite von Kardinal Wojtyla 19. bis 22. September 1970, und in den Bergen dahinter lockt der Wanderweg „Päpstliche Spur“.