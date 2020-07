Die „Psycho Boys“: Austroamerikaner im Kampf gegen die Nazis

Mit ihren Flugblättern und ihrer Radiopropaganda bewegten sie Wehrmachtssoldaten dazu, sich zu ergeben. Nach Kriegsende durchleuchteten sie Deutsche und Österreicher auf ihre nationalsozialistischen Einstellungen. Über die Austroamerikaner aus Camp Ritchie und Camp Sharpe.

Soldaten der Wehrmacht und der Waffen-SS marschieren im Stechschritt durch die Hügel der US-Bundesstaaten Pennsylvania und Maryland. Die deutschen Uniformen, Marschstiefel, Kragenspiegel und Schmeisser-Pistolen verblüffen die amerikanischen Bauern am Wegrand, ihr Land ist schließlich seit einem Jahr mit Deutschland im Krieg.



Die Szene entstammt keiner Hollywood-Produktion, sie zeigt Flüchtlinge und Deutschamerikaner, die sich ab Sommer 1942 in den Camps Ritchie und Sharpe auf ihren Einsatz für die US-Armee im Kampf gegen die Nazis vorbereiten. Später nennen sie sich „Ritchie Boys“ und „Sharpe Boys“. Etwa 20.000 Soldaten, echte inglourious basterds, lernen hier Verhörtechniken und Kartenlesen, verfassen Flugblätter und schneiden Radiobeiträge, studieren die Wehrmacht, deren Organisation und Personal.



Einige Absolventen der Ausbildungslager wie die Schriftsteller Klaus Mann, Stefan Heym und J. D. Salinger werden später Berühmtheit erlangen, in Österreich der Journalist Hans Habe, der Kabarettist Georg Kreisler und der Operndramaturg Marcel Prawy. Die schillernden Memoiren der wenigen überdeckten allerdings die Geschichten der vielen. Das ändern nun die Studien „Camp Ritchie und seine Österreicher“ von Robert Lackner und „Die Psychokrieger aus Camp Sharpe“ von Florian Traussnig, beide bei Böhlau erschienen. Darin legen die zwei Historiker eine Kollektivbiografie der österreichischen Absolventen vor, die gleichzeitig eine militärische Geschichte der Ausbildungslager wie auch eine Analyse ihrer Verhör- und Propagandatätigkeiten ist. Fast zehn Prozent der etwa 7000 Österreicher, die im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der US-Armee kämpften, wurden in den beiden Camps ausgebildet.



Nach der Landung amerikanischer Truppen in Nordafrika, Sizilien und der Normandie bestand ihre Hauptaufgabe darin, Nachrichten über den Feind einzuholen, Intelligence zu produzieren. Das Erbeuten von Dokumenten, vor allem aber die Verhöre von Kriegsgefangenen sollten taktische und strategische Informationen liefern und die Moral des Gegners abtasten. Die „Psycho Boys“ schrieben Flugblätter, in denen sie den Gegner aufforderten, sich zu ergeben. Bis zur Kapitulation wurde die Wehrmacht mit drei Milliarden Flugblättern bombardiert, aus adaptierten Artilleriegeschossen oder von Flugzeugen. Reguläre Soldaten und militärische Vorgesetzte bezeichneten die „Psycho Boys“ daher teils ironisch, teils verächtlich als „Confetti Soldiers“.



Kriegsentscheidend war ihr Einsatz nicht, wie Lackner und Traussnig resümieren, beachtliche Erfolge konnten sie dennoch feiern: Zahlreiche Wehrmachtssoldaten schwenkten die Flugblätter in der erhobenen Hand, wenn sie aus dem Schützengraben stiegen. Die „Psycho Boys“ stellten auch Lautsprecherwagen auf, um die Gegner zum Aufgeben zu bewegen, und schickten Informationen zum Frontverlauf über den Propagandasender Radio Luxembourg. Auf die Kampfpropaganda folgte die Konsolidierungspropaganda: Die „Psycho Boys“ durchleuchteten nach Kriegsende Deutsche und Österreicher auf ihre nationalsozialistischen Einstellungen, gaben als Kulturoffiziere der amerikanischen Militärverwaltungen die ersten Zeitungen heraus.