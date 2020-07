Wie ein Gewitter

„Theater ist ein Sinnbild der Vergänglichkeit.“ Er war Schüler von Max Reinhardt, Otto Brahm und Josef Kainz, machte kein

Hehl aus seiner politischen Meinung und ging 1933 ins Exil. Vor 50 Jahren starb der Wiener Schauspieler und Regisseur Fritz Kortner – ein Bühnenmagier und Meister der Klassiker-Klarheit.

Das 20. Jahrhundert war unverkennbar das große Erntefest des deutschsprachigen Theaters. Was für einen vielfältigen Aufschwung bot doch dieses Säkulum der Bühnenkunst! Es war, vor allem auch in Zeiten politischer Zwangsherrschaft, oftmals ausgezeichnet durch eine Bedeutsamkeit der szenischen Ereignisse, die mittlerweile längst verspielt scheint. Maßgeblich für diese Hochschätzung waren, neben der Erkenntniskraft der Stücke, große Persönlichkeiten des Schauspiels und der Regie, über deren anhaltende Strahlkraft sich die Zeitgenossen heute nur mehr zu wundern vermögen.



Eine der herausragenden Persönlichkeiten dieses Theaters im 20. Jahrhundert war der aus Wien stammende Bühnenmagier Fritz Kortner. Sein Weg durch die Höhenzüge und Abgründe der Epoche ist mit all seinen Aufschwüngen und zeitgeschichtlichen Zumutungen beispielhaft für jene demokratie- und freiheitsbewussten Künstler, die – obwohl stimmstark – nicht bereit waren, mit den opportunistischen Wölfen zu heulen.



Dieser Weg führte den 1892 in Wien-Alsergrund geborenen Sohn eines jüdischen Uhrmachers mit 19 Jahren zielstrebig nach Berlin, wo die Theatergrößen Otto Brahm und Max Reinhardt die maßgeblichen Mentoren seiner Ausbildungszeit wurden. Alles in ihm widerstrebte der rein äußerlichen, gefallsüchtigen „Hoftheaterei“, die er auch in manchen Aufführungen am Wiener Burgtheater erlebt hatte. Nur Josef Kainz stand für ihn in Wien über allen, sogar über dem Kaiser: „Er war mein Monarch.“ Der 16-jährige Schüler hatte seinen Hamlet im Burgtheater angehimmelt, doch als er dasselbe Shakespeare-Stück als Gastspiel des Max-Reinhardt-Theaters, mit Alexander Moissi in der Titelrolle, sah, begriff er erst die ganze Dimension des Dramas. In Kortners Erinnerungen, „Aller Tage Abend“, heißt es: „Ich wusste nach diesem Reinhardt-Abend, dass das Theater nicht auf eine nicht existierende Anzahl schauspielerischer Genies angewiesen ist, sondern dass der Lebensodem den Darstellern der Figuren auch durch den Regisseur eingeblasen werden kann.“



In Berlin trat damals das Regietheater seinen künstlerisch nicht unbegründeten Siegeszug an. Die weltstädtische Metropole zeigte sich in den Zwanzigerjahren als ein einzigartiges theatralisches Spannungsfeld: In einer Atmosphäre von Hektik, Geschäftigkeit und Sensationslust gedieh eine Rivalität der Bühnen und Inszenierungsstile, die das Publikum in Atem hielt.



Kortners große Zeit kam dort ab 1919, als sich sein inzwischen hoch konzentrierter Spiel- und Sprechstil nahtlos in die neue, expressionistische Darstellungsform einfügte. Der 26-jährige Wiener wurde der Prototyp des neuartigen Schauspielers: energiegeladen, zupackend, körperlich und sprachlich ausdrucksstark. Neben den großen Klassikeraufführungen – etwa „Richard III.“, „Othello“, „Macbeth“ – kamen die neuen Stücke von Wedekind, Toller, Georg Kaiser, Barlach und Brecht zum Zug.



Die Stimmung in der beginnenden Weimarer Republik war politisch bereits derart aufgeheizt, dass es etwa im Dezember 1919 bei einer „Wilhelm Tell“-Premiere von Regisseur Leopold Jessner zu massiven Störaktionen rechtsnationaler Stoßtrupps kam, die Kortner als Geßler in der Rolle mit Stentorstimme parierte: „Treibt sie auseinander!“



Der osmotische Austausch von zeitkritischem und dichterischem Theater war in Kortner maßgeblich verkörpert. Je aufgeheizter die Auseinandersetzungen zwischen den fortschrittlichen und reaktionären Kräften in Deutschland wurden, desto energischer zeigte sich Kortners aufs Politische zielende künstlerische Haltung. Seine Korpulenz und die Szene beherrschende Stämmigkeit wurden nachdrücklich akzentuiert von einer Stimmstärke, deren Modulationsfähigkeit vom säuselnden Flüstern bis zum orkanartig losbrechenden Brausen und grellen, furchterregenden Toben reichte.



Das Theater wurde ihm zum Tribunal. Seine Paraderolle des Shylock in Shakespeares „Kaufmann von Venedig“ spielte er 1927 so exzessiv als Anklage wider den um sich greifenden Antisemitismus, dass die Nazis über die Darstellung eines zu Rache und Widerstand entschlossenen gedemütigten Juden in Rage gerieten.



Fortan waren Kortners gesicherte Jahre in Deutschland gezählt. Er verließ das Land 1933. Die Zeit in der Emigration, erst in England, dann in den USA, war mühsam und künstlerisch unergiebig. Als er 1947 nach Deutschland zurückkehrte, hatte er die wienerisch-satirische Mitläuferkomödie „Donauwellen“ im Gepäck, die in Österreich niemand spielen wollte und daher in München uraufgeführt werden musste.