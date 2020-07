Österreich-Urlauber wiegen Corona-Reisepause nicht auf

In einigen Ferienhotels sind zwei Drittel der Zimmer frei, nur einzelne Regionen werden gut gebucht.

Wien. Für den heimischen Tourismus ist die „Corona-Sommersaison“ nach wie vor eine Tortur. Es fehlen die vielen Urlauber aus Asien, Italien und den USA. Die Nachfrage ballt sich an Hotspots wie den Kärntner Seen oder in der Südsteiermark.



Die Ferienhotels sind diesen Sommer vielfach schwach ausgelastet. Den Stadthotels fehlen vor allem Fluggäste und Bustouristen, an den Donau-Ufern die Schiffsreisenden. Hotels wie das Sacher in Wien leben laut Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbands Hotellerie bei der Wirtschaftskammer (WKO), zu 80 Prozent von Touristen aus dem Ausland. Das sei auch beim Trinkgeld spürbar, das bei Kellnern einen wesentlichen Teil des Lohns ausmacht.



„Die Stadthotellerie, das absolute Boom-Segment der letzten Jahre, erlebt jetzt einen Sturz ins Bodenlose“, sagt Martin Stanits, Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV). „Die großen Terrassen mit Außenflächen für 300 Personen, etwa in der Wachau, sind alle leer.“



Einige Unternehmen hätten auf Freitag-Samstag-Sonntag-Betrieb umgestellt, weil sowohl die Nächtigungs-, als auch die Tagesgäste ausbleiben. Die Betten in Stadthotels sind laut WKO nur zu zehn bis 30 Prozent belegt – und das, obwohl die Zimmerpreise jetzt um 30 Prozent niedriger seien. Die größeren Betriebe haben Kraus-Winkler zufolge meist nur ein Fünftel der üblichen Auslastung. Die massiven Umsatzeinbrüche spüren folglich alle regionalen Lieferanten der Hotels und Restaurants vom Bauern bis zum Bäcker.



Die Kärntner Seen, die Fünf-Sterne-Luxushäuser in den Wandergebieten und Thermen sind hingegen vergleichsweise gut ausgelastet. Dort tummeln sich vorwiegend Österreicher, Deutsche und Schweizer – zum Teil so viele, dass die Maskenpflicht regional wieder verschärft wurde. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2020)