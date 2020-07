Netflix: Enttäuschendes Wachstum

Das Unternehmen ist ein klarer Profiteur der Coronakrise. Doch im zweiten Halbjahr dürfte die Zahl der Netflix-Kunden langsamer wachsen. Anleger zeigten sich enttäuscht.

Los Angeles/Wien. Die Erwartungen an Netflix waren wohl doch zu hoch: Nachdem die Aktie des Online-Streaming-Anbieters heuer bereits um 62 Prozent zugelegt hatte, gab sie nach der Präsentation der Zweitquartalszahlen am Donnerstagabend um zeitweise zehn Prozent nach. Im zweiten Quartal hatte Netflix zwar 10,1 Millionen neue Bezahlkunden hinzugewonnen und kommt nunmehr auf 193 Millionen User weltweit. Im ersten Quartal, das von Ausgangsbeschränkungen und geschlossenen Kinos geprägt war, hatte Netflix jedoch deutlich mehr, nämlich 15,8 Millionen Kunden dazugewonnen. Im zweiten Halbjahr dürfte sich das Wachstum noch mehr abschwächen, teilte Netflix in der Nacht zu Freitag in einem Brief an Aktionäre mit.

Kaum neue Blockbuster

Dass der Kundenzustrom verglichen mit dem starken Auftaktquartal abebben dürfte, hatte Netflix selbst bereits vorausgesagt. Erschwerend kam im vergangenen Vierteljahr hinzu, dass die ganz großen Blockbuster-Produktionen trotz einer neuen Staffel des Crime-Dramas „Money Heist“, Spike Lees neuem Film „Da 5 Bloods“ oder der Comedy-Produktion „Space Force“ diesmal fehlten. Im dritten Quartal rechnet Netflix nur noch mit 2,5 Millionen Neukunden, nach Refinitiv-Daten gehen Experten jedoch von knapp 5,4 Millionen aus.



Die Bilanzzahlen fielen gut aus, doch auch hier hatten Marktteilnehmer mehr erwartet: Der Umsatz stieg um ein Viertel auf 6,1 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn sprang von 271 Mio. Dollar vor einem Jahr auf 720 Mio. Dollar. Um Mitbewerber wie Amazon, Apple, HBO Max von AT&T und Disney auf Abstand zu halten, investiert Netflix hohe Summen in die Produktion neuer Serien, Filme und das notwendige Marketing. Dennoch schaffte Netflix das zweite Quartal in Folge einen positiven Free Cash Flow. In den Jahren davor hatte das Unternehmen regelmäßig Geld verbrannt.



Die Credit Suisse stufte die Netflix-Aktie nach der Zahlenvorlage von „Outperform“ auf „Neutral“ ab und senkte das Kursziel von 550 auf 525 Dollar. Analyst Douglas Mitchelson meinte, er könne auf kurze Sicht keine Katalysatoren für den Kurs des Streaming-Anbieters mehr ausmachen. Die Coronakrise habe weltweit zu einem enormen Umstieg der Nutzer auf Streaming-Angebote geführt, von dem das Unternehmen im ersten Halbjahr profitiert habe. Das bedeute aber auch, dass sich das Wachstum der Kundenzahlen im zweiten Halbjahr 2020 wieder abschwächen dürfte.

Bloomberg-Daten zufolge raten 27 Analysten zum Kauf der Netflix-Aktie, zehn stehen dem Papier neutral gegenüber, und sechs legen den Verkauf nahe. Kurzfristig halten sie die Aktie aber für überkauft: Im Schnitt sehen sie ein Kursziel, das etwas unter dem jüngsten Kurs liegt.

Erfolgreiche Aktie

In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Wert der Netflix-Aktie verdreißigfacht, sie ist damit eine der erfolgreichsten Aktien überhaupt. Mit einem Börsenwert von mehr als 230 Mrd. Dollar konnte Netflix zuletzt seinen Rang als weltgrößter Unterhaltungskonzern gegenüber Disney knapp behaupten. Disneys Streaminggeschäft ist zwar gut gestartet, das Unternehmen leidet mit seinen Themenparks aber unter der Coronakrise.



Indes bereitet Netflix-Firmengründer und -Chef Reed Hastings seine Nachfolge vor. Der 59-Jährige ernannte Ted Sarandos, der bisher für die Inhalte bei Netflix verantwortlich war, zum Co-Chef. Zugleich versicherte Hastings, keinen schnellen Abschied zu planen: „Um ganz deutlich zu sein, ich bin hier für die Dekade.“ (b. l./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2020)