Großbritannien plant Zulassung von Zuschauern im Sport

Im britischen Sport könnten ab 1. Oktober wieder Zuschauer zugelassen werden, freilich unter Einhaltung der Abstandsregeln. Die Regierung in London teilte am Freitag mit, dass diese Maßnahme zuvor noch bei Bewerben im Snooker, Cricket und Pferderennen von Ende Juli bis Anfang August getestet werde.

In der Pandemie soll in Großbritannien so etwas wie Normalität im Sport einkehren. Zuvor muss sich der Plan bei Pilotprojekten bewähren - dafür ausgewählt wurden die Snooker-WM in Sheffield, Galopprennen in Goodwood und zwei regionale Cricket-Begegnungen. Wenn es sicher erscheint, soll dann bei Sportveranstaltungen ab Oktober wieder eine limitierte Anzahl an Fans zugelassen werden.

"Millionen von uns haben über Monate die Leere gespürt, unser Team nicht unterstützen zu können oder bei Top-Sportbewerben nicht dabei zu sein. Darum bin ich sehr froh, dass wir nun einen Schritt vorwärts machen und die Türen von Sportstätten für die Fans öffnen", sagte Sportminister Nigel Huddleston.