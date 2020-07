Pkw: Tageszulassungen stark rückläufig

Bisher gab es nur im Februar einen deutlichen Anstieg.

Wien. Die Pkw-Tageszulassungen sind heuer im ersten Halbjahr spürbar zurückgegangen. Gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres brachen sie um 39,4 Prozent ein, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. 4431 Autos wurden nach einer Zulassungsdauer von nur einem Tag wieder abgemeldet, in der Vorjahresperiode waren es noch 7312 Wagen. Zwischen Jänner und Juli belief sich der Anteil der Tageszulassungen an den gesamten Pkw-Neuzulassungen auf 3,9 Prozent.



Einen Anstieg der Tageszulassungen gab es lediglich im Februar – mit einem kräftigen Plus von 31,2 Prozent. In den Corona-Monaten März und April war die Entwicklung mit minus 69,3 bzw. minus 73,7 Prozent stark rückläufig. Im Mai ging die Zahl um 34,2 Prozent und im Juni um 42 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück.



Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen mit einer Zulassungsdauer von bis zu sieben Tagen sank im ersten Halbjahr 2020 um 44,2 Prozent, und jene mit einer Zulassungsdauer von bis zu 30 Tagen um 47,8 Prozent. Deutlich weniger Pkw-Neuzulassungen waren auch bei einer Anmeldedauer von bis zu 60 Tagen (minus 50,1 Prozent), bis zu 90 Tagen (minus 46,6 Prozent) und bis zu 120 Tagen (minus 40,6 Prozent) zu verzeichnen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.07.2020)