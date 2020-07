Corona-Notstand: Warum Israel erneut dichtmachen muss

Anfangs kam Israel gut durch die Krise. Doch mit den Lockerungen ist die Zahl der Infektionen rasant gestiegen. Nun gelten für das Wochenende wieder Einschränkungen.

Noch am Donnerstag war in Tel Aviv von Krisenstimmung wenig zu spüren: Entspannt steckten die Menschen in Cafés ihre Köpfe zusammen, rekelten sich am Strand oder joggten die Promenade entlang, die obligatorische Gesichtsmaske oft nonchalant unterm Kinn baumelnd. Aus virologischer Sicht jedoch verlief dieser Tag höchst beunruhigend: Innerhalb von 24 Stunden steckten sich 1814 Menschen in Israel mit dem Coronavirus an – die höchste Zahl an Neuinfektionen pro Tag seit Beginn der Pandemie.