Gesunkenes Boot in Osttürkei: 42 tote Migranten geborgen

Das Boot sank schon vor einigen Wochen auf dem Vansee, der Grund ist nicht bekannt. Die Migranten waren über den Iran gekommen, rund ein Dutzend davon werden noch vermisst.

Mehrere Wochen nach dem Untergang eines mit Migranten besetzten Bootes auf dem Vansee in Ost-Anatolien nahe der Grenze zum Iran wurden in den vergangenen Tagen erneut Körper am Ufer geborgen. Darunter sei auch ein Kind gewesen, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Seit dem Unglück Ende Juni auf dem See seien somit bisher 42 Todesopfer gefunden worden.

Auf dem Boot waren nach Angaben des Innenministeriums etwa 55 bis 60 Migranten gewesen. Wieso das Boot sank, wurde nicht mitgeteilt.

Der See liegt teils in der Provinz Bitlis und teils in der Provinz Van, die an den Iran grenzt. Von dort kommen regelmäßig Migranten über die relativ schwer kontrollierbare Grenze, um nach Europa weiterzureisen.

Zuletzt waren im Dezember 2019 sieben Menschen auf dem See gestorben, nachdem ihr Boot gekentert war. Unter ihnen waren Pakistanis, Afghanen und Bangladescher.

Der stark alkalische Vansee liegt auf rund 1650 Metern Höhe, ist der größte See der Türkei, einer der größten Gebirgsseen der Erde, abflusslos und wird von bis zu 4000 Meter hohen Vulkanen und Bergen umstanden. Seine Fläche beträgt rund 3500 Quadratkilometer, etwa die Hälfte jener des Bundeslandes Salzburg, bei Tiefen bis zu 450 Metern.

