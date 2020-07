Kern bezeichnet Kurz als "notorischen Lügner"

Der Kanzler erklärte zur Frage nach einer behaupteten ÖVP-Nähe von Ex-Wirecard-Vorstand Braun, dieser habe auch ein gutes Verhältnis zum früheren SPÖ-Chef gehabt.

Der frühere SPÖ-Chef Christian Kern hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) attackiert, weil dieser erklärt hatte, Ex-Wirecard-Vorstandschef Markus Braun habe ein gutes Verhältnis zu ihm, Kern, gehabt. "Der Mann ist ein notorischer Lügner. Absolut Kanzler unwürdig", schrieb Kern auf Twitter.

Kurz hatte zu einer behaupteten ÖVP-Nähe Brauns (weil dieser in einem "Think Tank" von Kurz war und an die ÖVP gespendet hat) in der "ZiB2" festgehalten, dass Braun auch an die Neos gespendet und auch ein gutes Verhältnis zum früheren SPÖ-Vorsitzenden Christian Kern sowie zu FPÖ-Politikern gehabt habe. Kurz bezeichnete Braun außerdem als "einen der erfolgreichsten Manager im Digitalbereich" im deutschsprachigen Raum.

