Diese vier Aktien verheißen auch im instabilen Sommer stabile Gewinne

(c) imago/Pressefoto Baumann (imago sportfotodienst)

Mit Kraft in den Sommer.

Die heurige Verrücktheiten an den Börsen dürften sich gerade auch im Sommer fortsetzen. Zeit, Urlaub zu machen - oder auf zeitlos starke Unternehmen zu setzen. Wir stellen vier von ihnen vor.

Kann das alles noch lang gut gehen? Kann die Euphorie an den Börsen auch im zweiten Halbjahr und vor allem den Sommer über anhalten? Die New York Times hat dieser Tage einmal einen breiten Rundruf unter US-Analysten gemacht und dabei zumindest für die Technologiebörse Nasdaq eine optimistische Prognose erhalten. Sie, die ja seit dem Coronacrash vom Frühjahr von einem Rekordhoch zum nächsten eilt, werde auch im zweiten Halbjahr die anderen in den Schatten stellen, sagen die Experten. Selbst von eineinhalb Jahren ist die Rede – und von 20 bis 30 Prozent weiterem Wachstumspotenzial.