Der steinige Weg zu einer neuen Leber

Mehr als 800 Personen warten in Österreich auf eine Organtransplantation, die meisten von ihnen hoffen auf eine Niere oder Leber. Doch die Organe sind rar. Die Wartezeiten reichen von wenigen Tagen bis zu Jahren – und hängen von vielen Faktoren ab.

„Ich weiß nichts über die Person, dessen Leber ich in mir trage, dessen Leber mich leben lässt. War es ein Mann? War der Mensch jung? Verstarb er bei einem Unfall?“ Peter W. blickt zu Boden, während er diese Sätze spricht. Ein paar graue Strähnen fallen ihm in die Stirn. Er zuckt mit den Schultern. „Ich weiß nur: Ohne den Tod des oder der anderen wäre ich heute nicht hier.“ Seit 15 Monaten lebt der 50-Jährige sein zweites Leben, wie er sagt: „Meinen ersten Geburtstag feiere ich im August, den zweiten im April.“ Konkret: am 16. April. Jenem Tag, als ihm nach einem jahrelangen Kampf eine neue Leber eingesetzt wurde.