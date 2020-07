Lewis Hamilton startet in Budapest aus der Pole Position, Sebastian Vettel von Platz fünf.

Mit der erneuten Pole Position auf dem Hungaroring hat Lewis Hamilton schon wieder einen Rekord von Michael Schumacher eingestellt und zugleich Kurs auf den nächsten genommen. Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister sicherte sich in der Qualifikation wie einst Schumacher auf dem Hungaroring zum siebten Mal den besten Startplatz. Zweiter wurde sein finnischer Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas.

Gewinnt Hamilton heute (15.10 Uhr, live, ORF 1, RTL, Sky) auch das Rennen, stellt er mit dem achten Triumph in der Puszta die Schumacher-Bestmarke von acht Siegen auf der gleichen Strecke ein (Großer Preis von Frankreich in Magny Cours). „Das ist wahnsinnig, ich musste mich selbst einmal zwicken, um das zu realisieren“, sagte der 35-jährige Hamilton zu seiner nächsten famosen Vorstellung mit einem beeindruckenden Streckenrekord. In den einsamen Kampf der überlegenen Silberpfeile um die erste Startreihe und Hamiltons bereits 90. Karriere-Pole konnte die Konkurrenz und auch Sebastian Vettel im Ferrari nicht einmal im Ansatz eingreifen.

Der viermalige Weltmeister schaffte aber immerhin den fünften Platz vor seinem Teamkollegen Charles Leclerc. Ein leichter Aufwärtstrend ist erkennbar: Beide Ferraris erreichten im dritten Versuch nach den beiden Grand Prix in Spielberg erstmals die Top Ten. „Natürlich ist es besser als die letzten beiden Wochenenden“, sagte Vettel.

Der Rückstand auf Hamilton betrug allerdings erschreckende 1,3 Sekunden. Vettel setzt aber auf die weicheren Reifen im Gegensatz zu den vor ihm platzierten Piloten zu Rennbeginn. „Es wird alles drauf ankommen, wie wir beim Start von der Linie kommen“, meinte der 33-Jährige. Dritter wurde Lance Stroll, Vierter Sergio Perez, beide im pinken Wagen von Racing Point. ?

Top 10 im Qualifying 1. Hamilton

2. Bottas

3. Stroll

4. Pérez

5. Vettel

6. Leclerc

7. Verstappen

8. Norris

9. Sainz

10. Gasly



WM-Wertung:

Bottas (43 Punkte) vor Hamilton (37) und Norris (26).



