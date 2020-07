Eine neue Baustelle der Austria: Stöger ist auf Trainersuche

Während Christian Ilzer zu Sturm geht, bleibt Markus Schopp in Hartberg.

Für die Austria hat sich am Freitag einen neue Baustelle aufgemacht. Dass Christian Ilzer die Violetten auf eigenen Wunsch Richtung Graz verließ, kam für die Klubspitze unerwartet. Der Steirer sah bei den Wienern offenbar nicht mehr die Möglichkeit, seine Vorstellungen umzusetzen und nahm laut eigener Aussage das „neue, spannende Projekt“ bei Sturm wahr. Die Austria steht plötzlich ohne Coach da.

Peter Stöger sprach von einem überraschenden Entschluss, mit dem Ilzer den Verein konfrontierte. Donnerstagabend kam der Anruf vom Management des Steirers. Freitagmittag war das Engagement des 42-Jährigen in Wien beendet. „Nachdem ich bis 10.30 Uhr davon ausgegangen bin, dass es Ilzer weiter sein wird, habe ich ein paar Stunden später keinen Ersatz in der Tasche. Wir setzen uns jetzt damit auseinander, dass wir wieder einen neuen Trainer brauchen“, sagte Sport-Vorstand Peter Stöger Freitagnachmittag im ORF. Dass schon in den Tagen um das Rückspiel im Play-off-Finale gegen Hartberg Gerüchte aufkamen, Ilzer würde bei Sturm hoch im Kurs stehen, hinterließ einen Beigeschmack.

In Hartberg freut man sich indes über die Vertragsverlängerung mit Markus Schopp bis 2021. Der 46-Jährige ist seit Sommer 2018 Coach der Steirer, in der abgelaufenen Saison gelang im direkten Duell gegen die Austria erstmals die Qualifikation für den Europacup. „Meine Mission in Hartberg ist noch nicht beendet“, erklärte Schopp, der zuletzt mit dem AC Milan in Verbindung gebracht wurde. ?

