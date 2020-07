Es muss nicht immer Fußball sein

Den „Golden Summer of Sport“ wird es in Großbritannien heuer nicht geben, aber viele Disziplinen streben dennoch eine Rückkehr an, ehe neue Corona-Rückschläge drohen. Warum? „It's British“, und allein das genügt schon als Antwort.

Kaum etwas spielt in Großbritannien bei der Rückkehr aus der Coronakrise eine so große Rolle wie Sport. Einen „Golden Summer of Sport“ verspricht die Regierung und versucht der Bevölkerung mit Brot und Spielen einen Hauch Normalität wiederzugeben. „Den Sommer ohne Cricket kann es in diesem Land nicht geben“, schrieb einst Kritiker Neville Cardus. Männer, die in blütenweißer Kleidung auf grünen Wiesen eine Lederkugel zu zügeln versuchen, gehören so sehr zum Bild des Landes, dass der frühere Premierminister John Major einst wehmütig ausmalte: „Auch in 50 Jahren werden wir noch ein Land sein, in dem sich abends lange Schatten über Cricketplätze legen.“