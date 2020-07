Corona-Cluster bei Polizei in Salzburg Stadt

Bei sieben Beamten eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Wann die zwei betroffenen Polizeiinspektionen wieder öffnen, wird am Montag entschieden.

In Salzburg wurde ein Covid-19-Cluster festgestellt: In zwei Polizeiinspektionen in der Stadt ist nach Auswertung aller 101 Testergebnisse bei sieben Beamten eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Wann die zwei vorübergehend geschlossenen Polizeiinspektionen am Hauptbahnhof und im Stadtteil Itzling wieder geöffnet werden, soll am Montag entschieden werden.

Am Samstag waren die Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten im Gebäude und in den Fahrzeugen noch nicht abgeschlossen: "Das ist viel Arbeit und beansprucht alles seine Zeit." Von den sieben infizierten Beamte sind sechs von der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof und einer von Itzling. Die Auswertung der Proben hatte sich wegen einer technischen Panne im Labor zuletzt verzögert.

Die Gesundheitsbehörde der Stadt Salzburg verzeichnete Samstagmittag 60 aktiv Infizierte im Bundesland. Nachdem am Freitag eine Mitarbeiterin des Rehazentrums der Pensionsversicherungsanstalt in Saalfelden positiv auf Covid-19 getestet worden ist, haben die Pinzgauer Gesundheitsbehörden das Contact-Tracing Samstagnachmittag abgeschlossen.

Laut Behörden wurde für insgesamt 14 Kontaktpersonen im privaten Umfeld und in der Kollegenschaft Quarantäne angeordnet. Bewohner der Reha-Einrichtung seien nicht betroffen. Der Betrieb laufe wie bisher - in kleinen Teams organisiert - weiter.

(APA)