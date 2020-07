Trainieren Sie schon?

selbst-bewusst führen #28. Mit Executive Coach Claudia Nuss Führung neu denken. Diesmal: Coronakilos versus Vitalität.

Hat der Lockdown auch bei Ihnen dazu geführt, dass Sie weniger Bewegung im Alltag, wie zum Beispiel: Stiegen steigen im Büro, etc. gemacht haben und sorgenvoll abends mehr genascht haben?

Wie können Sie die vielen kleinen Bewegungseinheiten wieder in den Alltag integrieren? Im Büro wieder öfter die Stiegen steigen statt den Aufzug zu nehmen? Im Urlaub nach dem Abendessen noch fünfzehn Minuten spazieren zu gehen? Am Wochenende eine Rad- oder Wandertour unternehmen? Einfach mal eine U-Bahn bzw. Straßenbahnstation früher aussteigen am Heimweg und ein Stück weiter zu Fuß zu gehen?

TIPP:

Bewegung hilft für unser körperliches Wohlbefinden.

Bewegung baut unseren Adrenalin- und Cortisolspiegel ab, und hilft, wenn Sie sich gerade über vieles ärgern, diesen Ärger auch wieder abzubauen.

Bewegung hilft auch Angst abzubauen.

Gehen Sie in den nächsten Tagen einfach nur mal öfter den Mist hinauszutragen als sonst und erweitern Sie Ihren Radius kontinuierlich um einige Minuten.

Jeder kleine Erfolg zählt! Bleiben Sie dran!

Mehr zum Thema „ Konzentration“ nächsten Montag!

(c) Guenther Peroutka

Claudia Nuss ist Buchautorin, Executive Coach und Keynote Speaker. Als Strategin und Mentaltrainerin verhilft Nuss Führungskräften zu persönlicher Bestleistung, was zu ausgezeichneten Ergebnissen bis auf Unternehmensebene führt.

Nach über 15 Jahren in Managementpositionen im Bereich der Strategischen Unternehmensführung, gründete sie 2011 ihr eigenes Unternehmen.

Sie studierte an der Wirtschaftsuniversität Wien, absolvierte ein Auslandssemester an der University of California in Berkeley.

www.strategy-expert.com

office@strategy-expert.com