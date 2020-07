Bringt Corona das Ende des Bargelds?

Es hat sich gezeigt, dass mit den schärferen Hygienevorschriften in der Pandemie die Onlinekäufe und bargeldlosen Zahlungen zugenommen haben.

Wer sehen will, wohin die Reise geht, muss nach Schweden oder China blicken.

Zürich/Berlin/Wien. Ein Student betritt das mitten auf dem Campus der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) hoch über Zürich gelegene 24-Stunden-Geschäft und steuert auf den Kaffeeautomaten zu. Mit dem heißen Pappbecher in der Hand verlässt er den Laden des Einzelhändlers Valora wieder, ohne an der Kasse vorbeizugehen. Denn in der sogenannten „avec box“ gibt es gar keine Kasse. Der Zutritt, das Scannen der Ware und die Bezahlung laufen über eine Handy-App.