UBS-Milliardäre wollen Geld von Börse abziehen

Erlöse sollen in Immobilien gesteckt werden.

Zürich/London. Superreiche Kunden der Großbank UBS wollen die in den vergangenen Monaten mit Aktien-Anlagen eingefahrenen hohen Gewinne ins Trockene bringen. Die Erlöse sollen dann in Wohnimmobilien, Private Equity sowie Firmen-Deals gesteckt werden, sagte UBS-Manager Josef Stadler. Diese Umschichtungen zeichneten sich in Asien bereits ab und dürften sich im Schlussquartal 2020 sowie den ersten Monaten des kommenden Jahres beschleunigen. Folglich könnten sich die Aktienmärkte im restlichen Jahresverlauf 2020 abschwächen, prognostizierte Stadler, der das Geschäft von superreichen Familien betreut. Während des Einbruchs an den Börsen im März hätten die reichsten Kunden bei der UBS Kredite aufgenommen und das Geld in Aktien investiert. (APA/mad.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.07.2020)