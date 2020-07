Die Europäische Union ist kein Girokonto

Nord- und Süd-, Ost- und Westeuropäer sehen die EU nur mehr als Geldtopf. Es fehlt ihnen die Vision, den Zweck ihrer politischen Union zu bestimmen.

Ein Budget ist, wie jedermann weiß, in Zahlen gegossene Politik. Was aber, wenn es keine Politik mehr gibt, die da in Zahlen sich ergießt? Wenn ein Budget nur mehr ein Budget ist, Tabellen von Ziffern, die für nichts mehr stehen, zumindest für keine politische Idee mehr? Die Europäische Union hat an diesem vergangenen Wochenende so klar wie nie zuvor gezeigt, dass sie diesen Totpunkt erreicht hat. Ein Totpunkt: Da blockieren sich die Kräfte gegenseitig, und der Mechanismus kommt von allein nicht mehr in Schwung. Genau so sieht der Europäische Rat mit seinen 27 Staats- und Regierungschefs von außen betrachtet aus.