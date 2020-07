G20: Schuldenmoratorium für arme Länder verlängert?

Bisher haben 42 Länder eine Schuldenerleichterung beantragt. Die Finanzminister diskutierten auch über eine Digitalsteuer.

Riad. Die G20-Staaten erwägen eine Verlängerung des Schuldenmoratoriums für die ärmsten Länder der Welt wegen der Coronaviruspandemie. Über eine mögliche Ausweitung werde in der zweiten Jahreshälfte beraten, erklärten die Finanzminister und Zentralbankchefs der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer am Samstag nach einem virtuellen Treffen. Im April hatten die G20-Staaten wegen der Coronapandemie ein Schuldenmoratorium für zwölf Monate für die ärmsten Länder beschlossen. Dies soll Entwicklungsländern helfen, im Kampf gegen die Pandemie über die notwendigen Finanzmittel zu verfügen. Die Weltbank und mehrere Hilfsorganisationen fordern eine Verlängerung.

Bisher haben nach Angaben der G20-Staaten 42 Länder eine Schuldenerleichterung beantragt und um die Aufschiebung von Schuldenrückzahlungen in Höhe von insgesamt 5,3 Milliarden Dollar (4,6 Milliarden Euro) gebeten. Eine mögliche Verlängerung der Initiative werde von der Entwicklung der Pandemie und den Empfehlungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank abhängig gemacht, hieß es im Schlusskommuniqué der G20-Finanzminister. Das nächste Treffen ist für Oktober angesetzt. Deutschland sagte unterdessen im Kampf gegen das Coronavirus zusätzlich drei Milliarden Euro für besonders arme Staaten zu. Die Gelder würden über langfristige Darlehen für ein entsprechendes Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds (IWF) bereitgestellt, teilte das deutsche Finanzministerium am Samstag in Berlin mit.

Bald Einigung auf Digitalsteuer

Indes haben die Finanzminister der G20-Staaten bekräftigt, dass sie sich trotz der Coronakrise noch in diesem Jahr auf eine Besteuerung internationaler Digitalkonzerne einigen wollen. „Schon im Oktober sollen konkrete Vorschläge auf den Tisch“, sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz am Samstag nach einer Videokonferenz mit seinen Amtskollegen aus den führenden Industrie- und Schwellenländern.

Viele der weltweit größten Konzerne zahlen bisher nur wenig Steuern. Das ist den Topwirtschaftsnationen ein Dorn im Auge. Sie wollen die internationale Steuerarchitektur umkrempeln. Doch in den Details hakt es bisher. (ag./red)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.07.2020)