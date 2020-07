Hamiltons einsame Fahrt in die Geschichtsbücher

Der Grand Prix von Ungarn wurde zu Lewis Hamiltons One-Man-Show. Mit Sieg Nummer acht in Budapest geht die Rekordjagd weiter.

Budapest/Wien. Lewis Hamilton hat spätestens mit dem Sieg in Ungarn, dem 86. Erfolg seiner Karriere, sämtliche Zweifel an seiner Vormachtstellung in der Formel 1 beseitigt. Der Brite fuhr am Sonntag ein einsames Rennen, auch die schnellste Rennrunde war ihm nicht zu nehmen. Mit dem achten Sieg am Hungaroring stellte Hamilton zudem den Rekord von Michael Schumacher ein.

Einzig dem Deutschen waren zuvor acht Triumphe an einem einzigen Grand-Prix-Schauplatz (Magny Cours) gelungen. Zweiter wurde Max Verstappen, der in der Aufwärmrunde seinen Red Bull mit einem Einschlag in die Streckenbegrenzung noch demoliert hatte. Auf Rang drei kam Valtteri Bottas, der nach dem dritten Rennen die WM-Führung an seinen Teamkollegen abgeben musste.

Nach dem enttäuschenden Start in die Saison mit Platz vier im ersten Spielberg-GP schlug Hamilton mit zwei Siegen innerhalb von acht Tagen eindrucksvoll zurück. „Der Auftakt war nicht so gut, aber wir haben einen kühlen Kopf bewahrt, weitergearbeitet und an diesem Wochenende alles richtig gemacht“, sagte der 35-Jährige, dem nur noch fünf Siege auf die Allzeitbestmarke von Schumacher (91 GP-Erfolge) fehlen.

Während Red Bull mit Verstappen auf Platz zwei noch ein unverhoffter Coup gelang („Ich bin sehr froh, dass wir zwischen den beiden Mercedes stehen“), gab es für Ferrari die nächste Enttäuschung. Sebastian Vettel hatte als Sechster über eine Runde Rückstand auf Hamilton, während Charles Leclerc (11.) sogar die Punkteränge verpasste.

Ärger hinter den Kulissen

Noch vor dem Rennen hatte Mercedes-Teamchef Toto Wolff Konkurrenzteams wie Ferrari kritisiert, nachdem Mattia Binotto, der Teamchef der Italiener, öffentliche Aussagen über das „Concorde Agreement“ getätigt hatte. Binotto erklärte, dass manche Teams „nicht so glücklich“ damit seien.

Wolff reagierte verärgert: „Ich weiß nicht, warum einige der anderen Teams diese lächerlichen Kommentare gemacht haben, dass sie für die Unterschrift bereit seien und andere nicht. Die Verhandlungen sollten hinter geschlossenen Türen stattfinden, ohne laufende Kommentierung nach außen.“ Der Wiener gab an, dass es von Mercedes mit Rechteinhaber Liberty Media nur Gespräche um einige Klauseln gebe. „Das stört uns nur ein wenig und ist nichts, was nicht gelöst werden kann.“

Der Hintergrund der Gespräche: Ende dieses Jahres läuft der aktuelle Vertrag zwischen den Teams, dem Automobilweltverband (FIA) und Liberty Media aus. Geregelt wird darin Grundsätzliches, wie die Verteilung der Einnahmen, die Entscheidungsstrukturen oder und die Zuständigkeit für das Regelwerk. Seinen Namen verdankt er dem Place de la Concorde, der noblen Innenstadtadresse des Pariser Hauptquartiers des Internationalen Automobilverbandes (FIA). Dort war 1981 die erste Concorde-Vereinbarung zu Papier gebracht worden.

Der neue Vertrag, der ab 2021 und bis inklusive 2025 gelten soll, liegt den Teams seit dem vergangenen Herbst als Entwurf vor. Der US-Medienkonzern Liberty Media, der 2017 in der Formel 1 die Kontrolle von Bernie Ecclestone übernommen hat, wünscht sich ein ausgeglicheneres Feld und damit spannendere Rennen. Budgetobergrenzen, gerechtere Einnahmenverteilung und technische Änderungen sollen genau das sicherstellen. (cg/ag.)

ERGEBNIS GP VON UNGARN

1. Lewis Hamilton

2. Max Verstappen +8,702

3. Valtteri Bottas +9,452



Weiters: 4. Lance Stroll, 5. Alex Albon, 6. Sebastian Vettel, 7. Sergio Perez, 8. Daniel Ricciardo, 9. Kevin Magnussen, 10. Carlos Sainz



WM-Wertung: Hamilton (63 Punkte) vor Bottas (58), Verstappen (33) und Norris (26)



Nächstes Rennen: Silverstone, 2. August

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.07.2020)