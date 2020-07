Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Die geheimen Corona-Cluster: Dass sich viele Menschen im Familienverband, in Freikirchen, Pflegeheimen und auf der Arbeit anstecken, nicht aber in Supermärkten, U-Bahnen, Zügen und Lokalen, lässt sich einfach erklären: Man sieht nur, was man kennt, schreibt unser Corona-Experte Köksal Baltaci. Mehr dazu [premium]

Maskenpflicht, Tag der Entscheidung: Eigentlich war angekündigt worden, dass am Sonntag über eine Rückkehr der Maskenpflicht in einigen Teilen des öffentlichen Lebens entschieden werden könnte. Heute, Montag, ist ein Treffen im Kanzleramt geplant. Im Anschluss soll ein Ergebnis präsentiert werden. Mehr dazu [premium]

Corona in USA außer Kontrolle: In den USA hat die Zahl der verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus am sechsten Tag in Folge bei mehr als 60.000 gelegen. Wie aus einer Zählung der Johns-Hopkins-Universität vom Sonntagabend (Ortszeit) hervorging, wurden binnen 24 Stunden weitere 63.872 Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der Infektionen im Land nahm damit auf rund 3,762 Millionen zu. Zudem wurden nach Angaben der Universität weitere 514 Todesfälle binnen eines Tages registriert.

EU-Marathongipfel in kritischer Phase: Beim Brüsseler Sondergipfel haben die 27 EU-Staaten auch in der Nacht auf Montag einen Kompromiss im Streit über das milliardenschwere Corona-Krisenpaket gesucht. Das bereits am Freitag begonnene Treffen zog sich damit bereits in den vierten Tag hinein. Nachdem am späten Sonntagabend das Scheitern nahe schien, verteilten sich Bundeskanzler Sebastian Kurz und die übrigen Staats- und Regierungschefs erneut in kleinere Gruppen und verhandelten weiter. Hauptstreitpunkt war dabei immer noch die Frage, wie viele Zuschüsse aus dem geplanten Corona-Krisenplan an EU-Staaten vergeben werden könnten. Mehr dazu [premium]

Morgenglosse: Auskunftsperson und U-Ausschuss-Vorsitzender. Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat zu viele Rollen. Es ist ein Schönheitsfehler in der Verfassung, schreibt Kollegin Iris Bonavida in der heutigen Morgenglosse. Mehr dazu.