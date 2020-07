Der „verrückte“ Fußball-Professor

Die Premier-League-Rückkehr von Leeds United fasziniert und Manager Marcelo Bielsa, 64, polarisiert. Der Argentinier liebt eisernen Drill, Taktik und seine schrille Methodik.

Leeds. „The Peacocks“ are back!“ Die Pfauen sind wieder da, und die Rückkehr von Leeds United in die Premier League nach sechzehn Jahren des Leidens, Zweifelns und Verzweifelns sorgt in der 474.000 Einwohner starken Stadt in Yorkshire für extreme Begeisterung.

Der FA-Cup-Sieger von 1972 und Champions-League-Halbfinalist von 2001 war nach finanziellen Turbulenzen schon bis in die dritte Liga abgerutscht. Anläufe sonder Zahl misslangen, Unsummen wurden von diversen Präsidenten, Managern und Investoren verprasst. Doch jetzt ist es soweit, der dreimalige Meister aus Nordengland gewann die Championship und diese Mission vollendete ein Mann: „El Loco“, Marcelo Bielsa.