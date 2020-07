Hongkong: Banken überprüfen ihre Kunden

Insider berichten, dass zahlreiche Banken ihre Kunden in Hongkong auf Verbindungen zur Demokratiebewegung durchleuchten. Die Institute haben Angst, Probleme in China zu bekommen.

Hongkong. Nur wenige Tage nach Inkrafttreten des neuen Sicherheitsgesetzes überprüfen zahlreiche Banken Insidern zufolge ihre Kunden in Hongkong auf Verbindungen zur Demokratiebewegung. Die Geldhäuser wollten verhindern, dass sie in das Visier Chinas geraten, sagten sechs mit der Angelegenheit vertraute Personen.

So würden die Schweizer Geldhäuser UBS, Credit Suisse und Julius Bär, aber auch die britische Großbank HSBC und anderer Institute ihre Kunden genauer nach deren politischem Engagement durchleuchten, sagten die Insider.

Das Anfang Juli in Kraft getretene Sicherheitsgesetz ermöglicht ein härteres Vorgehen Chinas gegen die Demokratiebewegung in Hongkong. Banken fürchten, dass ihr Ruf leidet oder sogar Sanktionen gegen sie verhängt werden, falls Kunden im Rahmen des neuen Sicherheitsgesetzes angeklagt werden. Daher durchleuchten sie Kunden nun auch auf mögliche Verbindungen zur Demokratiebewegung, sagten die Insider. Das geschehe im Rahmen der Maßnahmen zur Überprüfung von Kunden auf politische Verbindungen.

Weltweit müssen Banken bei solchen politisch exponierten Personen (PEP) besondere Sorgfalt walten lassen, um Geldwäsche und andere Verstöße zu verhindern. Wegen des erhöhten Aufwands und des Reputationsrisikos schrecken die Geldhäuser oft davor zurück, sie als Kunden anzunehmen oder zu behalten. Für die betroffenen Menschen kann es daher schwierig werden, Konten zu eröffnen und Bankdienstleistungen zu nutzen.

Öffentliche Äußerungen der Kunden geprüft

Einige Vermögensverwalter hätten die Äußerungen ihrer Kunden in der Öffentlichkeit, in der Presse und den sozialen Medien geprüft. Dabei schaue man bis ins Jahr 2014 zurück, als die „Regenschirm-Bewegung“ wochenlang für freie Wahlen in Hongkong demonstrierte. So wolle man die politische Einstellung eines Kunden einschätzen, sagte ein Banker. Die „Regenschirm-Bewegung“ erhielt ihren Namen von den Schirmen, die die Demonstranten damals gegen Sonne, Regen und das Pfefferspray der Polizei einsetzten.

Das von Peking durchgesetzte Sicherheitsgesetz gilt als Einschnitt in die Autonomie der Finanzmetropole und früheren britischen Kronkolonie Hongkong, die ihr bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip „Ein Land - zwei Systeme“ für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war. Das Gesetz sieht lebenslange Haft als Höchststrafe für zahlreiche Vergehen vor, die Chinas Behörden als Subversion, Abspaltung und Terrorismus werten. Sie gibt einer neuen Polizeieinheit auch mehr Rechte zur Beschlagnahme von Vermögen. Unternehmen drohen Strafen, die bis zum Entzug der Geschäftslizenz reichen können. (ag)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.07.2020)