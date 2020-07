Insider: Shpock-Mutter zahlt neun Milliarden Dollar für Ebay-Portal

Laut Insidern verkauft Ebay das Kleinanzeigen-Portal an Adevinta, behält aber einen Minderheitsanteil.

Die US-Handelsplattform Ebay verkauft ihr Kleinanzeigengeschäft einem Insider zufolge an den norwegischen Markplatzbetreiber Adevinta. Der Kaufpreis liege bei fast neun Milliarden Dollar (7,88 Milliarden Euro), hieß es aus informierten Kreisen zur Nachrichtenagentur Reuters. Adevinta hält 50 Prozent am heimischen Kleinanzeigenportal Willhaben und 100 Prozent an der österreichischen Kleinanzeigen-Plattform Shpock.

Die aktivistischen Investoren Elliott Management Corp und Starboard Value hatten Ebay seit Jänner zum Verkauf gedrängt, da der Zukauf den Unternehmenswert von Adevinta verdoppeln könnte.

Ebay soll einen Minderheitsanteil am Portal behalten. Adevinta war einer von mehreren bekannt gewordenen Bietern. Das Unternehmen ist ein Ableger des norwegischen Medienkonzerns Schibsted und betreibt bereits Online-Handelsplattformen in verschiedenen Ländern weltweit. Zu Ebay-Kleinanzeigen gehört in Deutschland auch die Gebrauchtwagenplattform mobile.de.

(APA)