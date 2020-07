Die gesicherten Einlagen der Commerzialbank Mattersburg liegen mit rund 490 Millionen Euro etwas höher als erwartet. Eine weitere Überraschung: 30.000 Losungswort-Sparbücher.

So viel Aufmerksamkeit hat Mattersburg noch nie auf sich gezogen. Nicht einmal der Aufstieg in die höchste Spielklasse der Fußball-Bundesliga 2003 oder der dritte Platz 2007 brachte dem burgenländischen Ort so viele Schlagzeilen wie die Bilanzfälschung der Commerzialbank Mattersburg.