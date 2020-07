Briefing

Briefing

Das Wichtigste im Überblick:

Verhandlungsmarathon: Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf das 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket aus dem Aufbaufonds "Next Generation EU" und Budget von 2021 bis 2027 geeinigt. "Deal", teilte Ratspräsident Charles Michel Dienstagfrüh nach einen fünftägigen Verhandlungsmarathon auf Twitter mit. Mehr dazu.

Morgenglosse: Die Nebenrolle der Ursula von der Leyen: War Ursula von der Leyen bei den vier Tagen des Brüsseler EU-Gipfeltreffens anwesend? Physisch vermutlich schon. Man sah die Kommissionspräsidentin vor Beginn der Verhandlungen lächelnd Allgemeinplätze von sich gebend, wonach „die ganze Welt uns zuschaut“ und „wir Europa für die Zukunft vorbereiten müssen.“ Zu sagen hatte sie bei den Verhandlungen über den nächsten Unionshaushalt sowie den Corona-Wiederaufbaufonds jedoch offenkundig wenig, schreibt unser Korrespondent Oliver Grimm aus Brüssel. Mehr dazu.

Burgenländisches Dorf im Epizentrum eines Skandals: So viel Aufmerksamkeit hat Mattersburg noch nie auf sich gezogen. Nicht einmal der Aufstieg in die höchste Spielklasse der Fußball-Bundesliga 2003 oder der dritte Platz 2007 brachte dem burgenländischen Ort so viele Schlagzeilen wie die Bilanzfälschung der Commerzialbank Mattersburg. Mehr dazu [premium].

Die Crux mit der Maske: Sie ist kein Allheilmittel und kann sogar den gegenteiligen Effekt haben – dann nämlich, wenn durch das Vertrauen auf ihren vermeintlichen Schutz das Halten von Abstand vernachlässigt wird, oder beim Auf- und Absetzen die Hände in Berührung mit der Mund- und Nasenschleimhaut kommen. Was ist über das Ausmaß der Luftübertragung durch das Coronavirus bekannt und liegen bereits Zahlen über die Wirksamkeit vor? Diesen Fragen geht unser Corona-Experte Köksal Baltaci auf den Grund. Mehr dazu [premium].

Russlands Rolle in britischer Politik: Ein britischer Parlamentsausschuss will am Dienstag einen lang erwarteten Bericht über mögliche Einmischungen Russlands in die britische Politik veröffentlichen.Der Bericht wird vor allem von Johnsons politischen Gegnern fieberhaft erwartet. Sie hoffen, dass darin Details über mögliche russische Spender für Johnsons konservative Tories enthalten sind. Mehr dazu.

Corona in Brasiliens Ministerreihen: Lange hat Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro das Coronavirus verharmlost, es mit der Grippe verglichen. Jetzt sind zwei weitere Minister positiv getestet. Der Minister für Staatsbürgerschaftsfragen Onyx Lorenzoni und Bildungsminister Milton Ribeiro gaben ihre Coronavirus-Infektion auf sozialen Medien bekannt. Auch Präsident Jair Bolsonaro, Energieminister Bento Albuquerque und der Nationale Sicherheitsberater Augusto Heleno haben positive Tests veröffentlicht. In dem südamerikanischen Land sind bereits mehr als 80.000 Menschen im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Mehr dazu.

