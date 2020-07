Goldener Löwe für Tilda Swinton

Die diesjährigen Filmfestspielen in Venedig finden in reduzierter Version statt. Eine Auszeichnung für ihr Lebenswerk bekommt auch die Hongkonger Regisseurin Ann Hui.

Die schottische Schauspielerin Tilda Swinton und die Hongkonger Regisseurin Ann Hui erhalten bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig die Goldenen Löwen für ihre Lebenswerke. Das teilten die Festivalmacher in der Lagunenstadt am Montag mit. Das Kinofestival läuft vom 2. bis zum 12. September.

Die 59-jährige Swinton sei "eine der originellsten und kraftvollsten Darstellerinnen", die sich mit dem Ausgang des vergangenen Jahrhunderts etabliert habe, lobte Filmfest-Direktor Alberto Barbera. Hui habe ihr Können in einer langen Karriere in den unterschiedlichsten Filmgenres bewiesen. Sie sei eine der profiliertesten Filmemacherinnen Asiens, so Barbera in der Mitteilung. Von ihr stammen Werke wie "Boat People" (1982) und "Our Time Will Come" (2017).

Beide Preisträgerinnen äußerten sich erfreut. Swinton wurde, ohne die Corona-Krise direkt zu erwähnen, zitiert: Sie sei glücklich, "in diesem Jahr aller Jahre nach Venedig zu kommen, um das unsterbliche Kino" trotz der Herausforderungen zu feiern.

Die Liste der Wettbewerbsfilme und das ganze Programm sollen am 28. Juli bekannt gegeben werden. Es werden heuer weniger Filme gezeigt als in den vergangenen Jahren.

Kunst- und Architektur-Biennalen werden verschoben

Erhalten bleiben die beiden Schienen "Venezia 77" und "Orizzonti". Die Filme werden wie immer in den Filmsälen am Lido, sowie in zwei Freilicht-Arenen gezeigt, dabei werden Abstandsregeln streng eingehalten. Das Festival verzichtet auf die Schiene "Sconfini", in der Werke unterschiedlicher Genres gezeigt wurden, ohne dass ein Preis vergeben wurde. Konferenzen und Events finden im Hotel Excelsior statt und sollen erstmals gestreamt werden.

Schon Mitte April hatten die Veranstalter bestätigt, dass die 77. Auflage des Festivals abgehalten wird. Die Biennale-Macher verschieben dagegen die großen Schauen zu Architektur und Kunst in Venedig jeweils um ein Jahr. Der Start der 17. Architektur-Biennale wurde wegen der Coronavirus-Pandemie zum zweiten Mal umgeplant und ist jetzt für den 22. Mai 2021 vorgesehen.

(APA/dpa)