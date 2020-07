Ab Freitag: Maskenpflicht in ganz Österreich in Supermarkt, Bank, Post

Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, Gesundheitsminister Anschober und Innenminister Nehammer geben „Aktuelles zum Coronavirus“ bekannt. Mit Livestream.

Die Masken kehren in den Alltag der Österreicher zurück - „in moderater Form, aber doch“, das gab Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (beide Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekannt.

Konkret:

In Supermärkten, Bank- sowie Postfilialen und im Lebensmitteleinzelhandel wird ab Freitag die Maskenpflicht wieder eingeführt.





Ein Großteil der Infektionen steht mit dem Ausland in Verbindung, daher soll es an den Grenzen zu „Verschärfungen" kommen, sagte Kurz. Konkret: Ebenfalls ab Freitag ist die Einreise aus Risikogebieten nur noch mit negativem PCR-Test erlaubt. Dieser muss aus zertifizierten Laboren stammen.





Die Heimquarantäne wird strenger überwacht werden. Alle Grenzkontrollen werden fortan gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden durchgeführt.





Gottesdienste in Freikirchen sollen auf ein Minimum reduziert werden, da es hier zuletzt verschiedene Cluster gegeben habe.

Das Testsystem soll verbessert und schneller werden.





Der Grund der Verschärfungen: Man habe in den vergangenen Woche die selbst gesteckte „magische Schwelle von einer dreistelligen Zahl an täglichen Neuinfektionen“ überschritten, sagte Kurz. Zwar sei man aktuell wieder unter 100 neu registrierten Fällen pro Tag, doch dürfte das wohl nicht so bleiben. Ja, die Situation sei erwartbar gewesen, daher habe er schon vor Wochen gemeint, man möge den Mund-Nasen-Schutz „nicht wegwerfen, wir werden ihn noch brauchen“. Nun sei diese Situation eingetroffen.

Man werde weiterhin im Sinne einer Zieharmonika vorgehen, stellte der Kanzler in Aussicht: „Lockern, wenn möglich, die Lockerungen zurücknehmen, wenn nicht anders möglich."

