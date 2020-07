Stöger möchte bei der Trainersuche keinen Schnellschuss begehen: "Ich will lieber den Richtigen finden."

Die Wiener Austria sucht wieder einmal einen Trainer, Peter Stöger könnte sich mit einem Coup in seiner Position als Sportvorstand profilieren. Was für – und gegen – Herzog, Suchard und Co. spricht.

Eines vorweg: Eine klare Tendenz in der Trainerfrage ist bei der Wiener Austria vorerst nicht erkennbar, es gibt auch keinen deklarierten Wunschkandidaten. Das hat gewiss auch mit der Tatsache zu tun, dass der letztwöchige Abgang von Christian Ilzer zu Sturm Graz überraschend kam.