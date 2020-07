Die Hasswelt des Attentäters

Prozessauftakt gegen Stephan B., der im Oktober 2019 zu Jom Kippur ein Massaker in der Synagoge in Halle verüben wollte.

Vor dem Gericht in Magdeburg versuchten die Dutzenden Menschen, die zum Prozessauftakt gegen Stephan B. zusammenkamen, um ihre Solidarität mit dessen Opfern zum Ausdruck zu bringen, den Sicherheitsabstand einzuhalten. „Keine Bühne dem Täter“ lautete ihr Motto zu Beginn eines auf drei Monate und 18 Prozesstage angelegten Verfahrens am Dienstag. Im Zentrum steht eine der schwersten antisemitischen Straftaten in Deutschlands Nachkriegszeit.