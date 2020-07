Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Kurz zu EU-Gipfel: Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Dienstagabend in der "ZiB2" die Ergebnisse zum Corona-Milliardenpaket und zum nächsten mehrjährigen Finanzrahmen (MFF) der EU verteidigt. "Wir haben deutlich mehr herausgeholt als zuvor realistisch gewesen wäre", so Kurz. Mehr dazu

Trump empfiehlt Masken: Eine Kehrtwende des US-Präsidenten. Donald Trump hat die Menschen in den USA wegen der Corona-Krise zum Tragen von Masken aufgefordert. Die US-Bürger sollten auf einen Mund- und Nasenschutz zurückgreifen, wenn die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, sagte Trump bei seiner ersten Corona-Pressekonferenz nach mehr als zwei Monaten. "Ob Sie die Maske mögen oder nicht, sie haben eine Wirkung.“ Mehr dazu

Prozess gegen an Coronavirus Erkrankter: Eine Kärntnerin muss sich heute wegen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten vor Gericht verantworten. Sie soll während ihrer Covid-19-Erkrankung trotz mündlich verhängter Heimquarantäne in einen Supermarkt gegangen sein. Dabei habe sie keinen Mund-Nasen-Schutz getragen.