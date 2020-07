Grönländer wollen Statue von europäischem Missionar behalten

Während anderswo Denkmäler umgerissen werden, kann der aus Norwegen stammende Gründer der grönländischen Hauptstadt Nuuk, Hans Egede, bleiben.

Es geht also auch anders, als Statuen im Furor zu stürzen: Die Einwohner der grönländischen Hauptstadt Nuuk (rund 18.000 Einwohner) haben sich dafür ausgesprochen, eine zuletzt mit Farbe beschmierte Statue eines aus Norwegen stammenden Missionars des 18. Jahrhunderts an Ort und Stelle behalten zu wollen. Eine Mehrheit der Abstimmenden habe am Dienstag dafür votiert, dass die Figur von Hans Egede stehen bleiben solle, berichtete die grönländische Rundfunkanstalt KNR am Mittwoch.