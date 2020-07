Der Hammer war treffsicher, beim Tanz ist man gestolpert

Hat die Regierung schon wieder alles falsch gemacht? Nein, natürlich nicht. Dennoch lassen sich Lehren aus dem Verfassungsgerichts-Erkenntnis ziehen.

Sebastian Kurz hat sich soeben ein wenig neu erfunden. In einem Interview-Reigen nach dem EU-Gipfel gab sich der Bundeskanzler als abgeklärter Europäer österreichischer Herkunft: Ja, natürlich hätten die Vertreter der südlichen Staaten auch Recht, ein wenig sogar Emmanuel Macron: Diese wollten, was legitim sei, so viel Unterstützung wie möglich. Er – oder „Wir als Frugale“ wie er nun zu sagen pflegt – müsse hingegen auch auf das Geld der Steuerzahler schauen. Was letztlich auch all jenen, die nicht übermorgen die Vereinigten Staaten von Europa verwirklicht haben wollen, einleuchten wird: Staaten haben Interessen. Und die EU ist ein Ort des Interessensausgleichs.