Song der Rolling Stones mit Jimmy Page an der Gitarre veröffentlicht

"Scarlet" ist Teil des Bonusmaterials auf der luxuriösen Neuauflage des Albums "Goats Head Soup“, die im September erscheinen soll.

Nein, „Goats Head Soup“ aus dem Jahr 1973 ist nicht das beste Album der Rolling Stones. Vielleicht ihr lässigstes, ziemlich sicher ihr nachlässigstes. Einige Songs, z. B. „Can You Hear The Music“, klingen, als ob Jagger, Richards & Co. damals alles recht egal gewesen wäre. Was nicht heißt, dass sie schlecht klingen. Das verteufelt romantische „Angie“ ist sowieso ein Evergreen, „Star Star“ ziemlich unanständig und „Winter“ ein wirklich großer Song. Nun soll also auch dieses Album mit dem leicht teuflischen Namen in einer luxuriösen Neuauflage wiederveröffentlicht werden, am 4. September ist es soweit.

Man wird darauf auch einige bisher unveröffentlichte Songs finden, z.B. „All The Rage“, „Criss Cross“ und „Scarlet“, das jetzt schon vorab erschienen ist, aber gar nicht bei den Sessions zu „Goats Head Soup“ entstanden ist, sondern bei jenen zum nächsten Album, „It's Only Rock'n'Roll“. Egal. Es baut auf einem ziemlich scharfen Riff, zu dem Jagger in der Strophe eher unengagiert, im Refrain umso herzhafter singt: „Honey, you don't have to cry no more.“ Der Bass klingt gar nicht nach Bill Wyman, was kein Wunder ist, es spielt nämlich vielmehr Rick Grech, bekannt von Family und Blind Faith. Noch prominenter ist der Gastgitarrist: Jimmy Page von Led Zeppelin war zufällig zur selben Zeit im Studio und ließ die Gitarre zünftig aufjaulen.

„Eine großartige Session“, meint Mick Jagger heute, und Keith Richards erzählt: „Ich erinnere mich, dass wir ankamen, als Zeppelin gerade am Ende ihrer Session waren. Sie wollten gerade gehen und wir waren als nächstes gebucht und ich glaube, dass es Jimmy war, der sich entschied zu bleiben. Wir wollten eigentlich keinen Track schneiden, das Ganze war nur als eine Demo, eine Demonstration gedacht, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, aber das Ergebnis war gut und mit einer solchen Besetzung dachten wir, dass es besser wäre, es zu nutzen.“ Somit geschehen.