Die 20-jährige Franziska Holzmüller betreibt die App „Oida“, die Usern mehr als 2000 Wiener Freizeitaktivitäten von Origamifalten bis Badminton vorschlägt.

Zu wenig Auswahl an Dingen, die man in seiner Freizeit unternehmen kann, gibt es in Wien eher nicht. Und doch bleibt man oft bei dem (wenigen), das man bereits kennt. Nicht nur im Berufsalltag, sondern auch in der Freizeit „verfällt man in einen Trott“, findet Franziska Holzmüller. „Man geht in die selben Bars, unternimmt die selben Dinge.“