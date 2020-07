Martialische Szenen in Portland: „Lasst unsere Kinder in Ruhe“

Trump will Truppen in Städte schicken, um bürgerkriegsähnliche Bilder heraufzubeschwören und sich als Hüter von Recht und Ordnung zu inszenieren.

Arm in Arm untergehakt stellen sich in Portland nun Frauen und Mütter an die Front – gleichsam als Puffer in der Auseinandersetzung zwischen den Truppen der Bundespolizei und des Heimatschutzministeriums in martialischer Ausrüstung und den Demonstranten. Neulich zog eine der Frauen blank, um so ihren Missmut über die unerwünschte Präsenz der Sicherheitskräfte kundzutun. Sie sind zum Schutz von Bundesgebäuden und Denkmälern abgestellt, und sie fischen Krawallmacher aus der Menge.