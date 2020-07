Dior Cruise: Barock und Moderne

Designerin Maria Grazia Chiuri brachte die aufwendig verarbeitete Cruise-Kollektion des Hauses Dior nach Lecce und zeigte eine gelungene Version von Mode mit klarem Ortsbezug.

Barockmetropole und Touristenmagnet: Lecce ist Hauptort der südlichsten Provinz Italiens im sogenannten Salento, dem Stiefelabsatz der Halbinsel zwischen adriatischem und ionischem Meer. Die Stadt gilt als Geschäftszentrum der Region, ist zugleich bekannt für die Bauform des "Barocco leccese" und, der Struktur eines hier mannigfach als Baumaterial eingesetzten Kalksteins, der "pietra leccese", geschuldet, ihren goldgelben Altstadtkern.

Maria Grazia Chiuri, deren Vater selbst aus Apulien stammt, hatte schon Anfang dieses Jahres verlautbart, die nächste Cruise-Kollektion des Hauses Dior in Lecce zeigen zu wollen. Der geplante Termin im Mai konnte nicht gehalten werden, an den Plänen hielten sie und Dior-CEO Pietro Beccari aber fest. Ende Juni gab die italienische Doppelspitze des Pariser Couturehauses bekannt, dass am 22. Juli der Domplatz von Lecce Austragungsort für eine physische Modeschau (fast) ohne Publikum sein werde.

Als Hommage an Apulien, die Handwerkskunst der Region und als Unterstützung für die (Textil-)Wirtschaft vor Ort wollten Chiuri und Beccari, der schon bei Fendi sein gutes Händchen für sogenanntes Storytelling in der Luxusbranche ausreichend unter Beweis stellen konnte, diesen Schritt verstanden wissen. Und tatsächlich entpuppten sich sowohl die Präsentation als auch die Modeentwürfe als Hommage an das traditionelle "artigianato" Apuliens.

Christian Dior

Beachtliche 90 Looks umfasste die Cruise-Kollektion (die Kreuzfahrten, nach denen diese zwischensaisonale Mode ursrprünglich benannt wurde, werden Ende 2020 aber wohl nicht wie in anderen Jahren stattfinden können), in der Maria Grazia Chiuri ihre bei Dior bereits bestens etablierte Ästhetik weiterspann: Outfits für eine junge, jugendliche Frau, die in vielen an sogenannte Festivalmode denken lassen – etwa bei bestickten, ärmellosen und mit Schaffell verbrämten Westen oder Denim-Patchworkoveralls. Weich fließende Kleider, kombiniert mit miederähnlichen Ledergürteln und wuchtigen Boots (obligat in der Instagram-Ära: eine auffällige Christian-Dior-Prägung am Schaft) werden sich auf der Wunschliste vieler Dior-Kundinnen wiederfinden.

Christian Dior

Getreideähren als Zierelemente, an bäuerliche Bekleidungsformen erinnernde Kopftücher, der Einsatz von in Apulien gewebten Stoffen: Chiuri machte in der Kollektion deutliche Verweise auf die Verortung ihrer Präsentation, ohne dabei aber in verkitscht Kostümiges abzugleiten, wie man das von anderen Modehäusern kennen mag. Der "genius loci" war spürbar, aber in einem raffinierten Kontext, der die Handschrift der Designerin trug.

Hervorzuheben unter den Kooperationen mit lokalen Unternehmen, für die sich Chiuri und Beccari entschieden hatten, ist wohl jene mit der von drei apulischen Aristokratinnen gegründeten Fondazione Le Constantine: Man bemüht sich unter anderem um die Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt und die Erhaltung traditionellen Handwerkwissens – Erzeugnisse der Textilwerkstatt können in einem eigenen Etsy-Shop erstanden werden und sind nun auch Teil der Dior-Kollektion.

Ebenso dekorativ wie ortsspezifisch waren die bunt beleuchteten und vielfach gewundenen "Luminarie", die Dior am Domplatz von Lecce für die Präsentation anbringen hatte lassen. Derlei Leuchtornamente sind fixer Bestandteil von Dorffesten in Apulien und werden von jungen Designern neuerdings auch für Innenräume adaptiert. Der Aufbau hatte einige Tage gedauert, schaulustige Touristen konnten schon im Vorfeld sehen, wie die Showarchitektur Gestalt annahm. Wie Lokalmedien berichteten, monierten einige Bewohner der Stadt die Tatsache, dass die Fassaden des Domplatzes von den Luminarie verdeckt werde und kein Publikum bei der Show zugelassen wurde. Nach Fertigstellung der Dior-Luminarie und der aufwendigen Präsentation mit erheblichem Werbewert für die Stadt überwogen aber auch in sozialen Medien die positiven Reaktionen: Es sei eine Ehre, dass eine globale Modemarke wie Dior sich für die Austragung einer Show in Lecce entschieden habe, schlossen sich Beobachter den Worten des Bürgermeisters an.