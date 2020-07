Wir Frugalen

Der österreichische Bundeskanzler sagte diese Woche in der „ZiB 2“: „Wir als Frugale, wären wir allein auf der Welt . . .“

Ja, wie wäre diese Welt dann? Es gäbe überall, nicht nur in Italien, auf einmal Pizza Frugali – mit einem Drittel weniger Salami. Die Größe des Teigs wäre dann Verhandlungssache. Wenn man zahlen will, ruft man einfach: „Il Conte, per favore!“ Und wenn man brav gezahlt hat, bekommt man zum Grappa noch einen Rabatt dazu. Manche orten in diesen Pizzerien ja kaputte Systeme, aber die waren schon vorher verschuldet, bei einigen hatte sogar die Mafia ihre Finger im Spiel.

Die Amtssprache in der Welt der Frugalen wäre Niederländisch. Das ist ein guter Kompromiss zwischen österreichischem Deutsch, Dänisch und Schwedisch. Nur die Finnen hätten ein Problem. Wobei: Die haben ja immer ein Problem. Außer sie lösen Ungarn aus dem Visegrád-Block heraus.

Gäbe es die Welt der Frugalen schon, dann wäre der Urlaub im Inland in dieser Corona-Saison noch abwechslungsreicher: Man könnte sich eine Gracht in Amsterdam mieten, ins Legoland fahren oder auf Elch-Safari gehen.

Wie bitte, was sagen Sie? Wo der Elch lebt? Ach so, ja Schweden. Na, dann vielleicht doch eher nicht. (oli)

Reaktionen an: oliver.pink@diepresse.com



("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2020)