Tesla schafft vierten Quartalsgewinn

Nun steht Tesla der Einzug in den wichtigen Aktienindex S&P 500 bevor. Firmenchef Elon Musk erhält viel Geld und will primär das Wachstum und dann erst den Gewinn forcieren.

New York. Tesla hat es geschafft: Zum vierten Mal in Folge hat der US-Autokonzern einen Quartalsgewinn erzielt. Das war die letzte Hürde, die das Unternehmen meistern musste, um in den S&P-500-Index einzuziehen. Stimmt der Ausschuss zu, wird Tesla mit einem Börsenwert von fast 300 Mrd. Dollar zu den fünf Prozent größten Firmen im Index gehören. Die Nachfrage nach Tesla-Aktien dürfte dann noch weiter steigen. Denn dann müssen viele Fonds, die diesen Aktienindex nachbilden, ebenfalls Tesla-Aktien kaufen. Wer darauf spekulieren will, sollte aber vorsichtig sein. Es könnte sein, dass das bereits im Preis vorweggenommen ist.