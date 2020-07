WKÖ: Kredite und Stundungen sollen verlängert werden

Es besteht die Gefahr einer Insolvenzwelle, sobald die staatlichen Kredite zurückgezahlt werden müssen und die Stundungen auslaufen. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf fordert eine Verlängerung der Hilfen.

Wien. Die erste Phase der Krise ist überstanden. Die Regierung hat schnell auf die Coronapandemie reagiert und Hilfspakete in Milliardenhöhe beschlossen. Darunter waren staatlich Haftungen für Kredite und Stundungen. Das hat die Wirtschaft zwar vor einem noch stärkeren Absturz bewahrt, aber es hat das Problem nicht gelöst, sondern es nur verschoben – denn die Kredite müssen früher oder später zurückgezahlt werden. Spätestens dann befürchten viele Experten eine Insolvenzwelle.



„Man sollte alles unternehmen, um das zu verhindern, was viele Experten nicht zu Unrecht befürchten“, sagte Karlheinz Kopf, Generalsekretär der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), bei einem Pressegespräch. Sollten die Aufhebung der Stundungen und die Rückzahlung der Kredite zu einem Problem für Unternehmen werden, müsste man sich etwas überlegen, so Kopf. „Ich glaube nicht, dass das helfen wird, die Rückzahlungen zu strecken. Da werden wir mit dem Finanzminister sprechen müssen.“



Es gebe zwar die Möglichkeit, die Hilfskredite in Raten zurückzuzahlen, aber das werde wohl nicht ausreichen. Eine rasche Lösung wäre angebracht, da die Steuerstundungen bereits im Jänner auslaufen, sagte Kopf.

Die staatlich besicherten Kredite haben in Österreich eine Laufzeit von fünf Jahren, die EU erlaube bis zu sechs Jahre. Hier wäre es sinnvoll, die Frist auf zehn Jahre zu erhöhen – in Ausnahmefällen, sagte der WKÖ-Generalsekretär. Zudem wäre es sinnvoll, sich das Modell der Schweizer anzuschauen: Dort dürfen zu 100 Prozent vom Staat besicherte Kredite dem Eigenkapital zugerechnet werden.

15 Milliarden in der Pipeline

Wichtig wäre laut Kopf auch eine Fortsetzung der Kurzarbeit – vorgestern haben sich die Sozialpartner getroffen und sich dazu ausgetauscht. Auch die Arbeitsministerin, Christine Aschbacher, und Sozialminister Rudolf Anschober wurden in die Gespräche eingebunden. Details gibt es noch keine, es werden weitere Treffen stattfinden, sagte der WKÖ-Vertreter.

Bei der von der Regierung geplanten Investitionsprämie – ab September kann sie beantragt werden – gehe Kopf davon aus, dass die angepeilte Milliarde Euro nicht ausreichen werde. Doch das Finanzministerium hätte bereits zugesagt, die Summe bei Bedarf aufzustocken. Die Prämie ist ein Zuschuss von sieben Prozent der förderfähigen Kosten. Sie kann auf 14 Prozent verdoppelt werden, wenn die Investition in Digitalisierung, Ökologisierung, Gesundheit oder Life Science fließt.



Um die Investitionen anzukurbeln, verlangte Kopf zusammen mit Stephan Schwarzer, WKÖ-Abteilungsleiter für Umwelt und Energie, die Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) zu beschleunigen. Dabei gehe es um Projekte mit einem Volumen von 15 Milliarden Euro, die darauf warten, umgesetzt zu werden, so Schwarzer. (koka)