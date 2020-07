Polizeikontrolle in Wien (Archivbild)

Das Gesundheitsministerium prüft, ob man jetzt Strafen zurückzahlt. Verfassungsrechtler Funk warnt davor.

Wien. Die Ausgangsbeschränkungen für den öffentlichen Raum waren rechtlich nicht in Ordnung. Das hat der Verfassungsgerichtshof – nicht ganz überraschend – klargestellt. Doch was passiert mit all jenen, die ihre Verwaltungsstrafe schon bezahlt haben und die daher nicht vom VfGH-Spruch umfasst sind?