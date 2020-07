170 Neuinfektionen an einem Tag

Starker Anstieg. Insgesamt sind in Österreich bisher 20.099 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dafür wurden rund 800.000 Tests durchgeführt.

Wien. Einen Tag, bevor das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes in Österreich wieder verschärft wird, ist die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Neuinfektionen in Österreich innerhalb von 24 Stunden stark gestiegen. Waren es zuletzt rund 100 Fälle täglich, wurden von Mittwoch auf Donnerstag von den Behörden 170 Fälle registriert.

Somit laborieren derzeit 1445 Menschen an einer Sars-CoV-2-Infektion, berichtet das Innenministerium. Die Zahl war bereits unter 1000. Mehr als 20.000 – exakt 20.099 – haben seit Ausbruch der Krankheit in Österreich von einem positiven Testergebnis erfahren. 711 Menschen starben an oder mit dem Virus. Derzeit befinden sich 102 Menschen in Spitalsbehandlung. 15 der Erkrankten sind auf Intensivstationen. 17.943 haben sich nach einer Infektion wieder erholt.

Die meisten Fälle in Wien

Die meisten Neuinfektionen innerhalb eines Tages gab es erneut in Wien mit 63 Fällen und Oberösterreich mit 50 Fällen. Salzburg hat 21, Niederösterreich 16, die Steiermark zwölf, Tirol fünf und das Burgenland drei neue Fälle zu verzeichnen. Kärnten und Vorarlberg sind weiterhin ohne Neuinfektionen.

Etwas Entspannung ist am Donnerstag in Bezug auf die beiden Coronavirus-Cluster in Niederösterreich eingetreten. Im Hotspot um einen Schlachtbetrieb in Eggenburg (Bezirk Horn) wurde ein weiterer Folgefall registriert, hinsichtlich der Wiener Neustädter Pfingstkirche Gemeinde Gottes gab es nach Angaben aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) keine neuen Infektionen. Im Schlachtbetrieb blieb es somit bei 39 erkrankten Mitarbeitern, bei der Freikirche bei 28 direkt Infizierten. Bei den übrigen im Vergleich zum Vortag neuen Covid-19-Patienten im Bundesland handelt es sich einem Sprecher zufolge um Einzelfälle, eine weitere Häufung sei nicht erkennbar. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.07.2020)