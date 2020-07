Warum Kreisky Broda nicht leiden konnte

Dem zwiespältigen Ausnahmekanzler spürt Ulrich Brunner nach.

„Lernen S' Geschichte, Herr Reporter!“ Das Zitat ist längst geflügelt und in die Geschichtsbücher eingegangen: Da der kranke, grantige Kanzler Bruno Kreisky, dort der lästige ORF-Redakteur Ulrich Brunner. Dem legendären Geplänkel im Ministerratsfoyer des Jahres 1981 werden dankenswerterweise nur sechs Seiten des soeben erschienenen Buches gewidmet, in dem Brunner der sehr eigenartigen psychologischen Struktur des Ausnahmepolitikers Kreisky nachspüren will.

Ulrich Brunner zählt zu jenem kleinen Kreis von Journalisten, die den Politiker Kreisky schon von den späten Sechzigerjahren an bewusst begleitet haben; die seinen atemberaubenden Aufstieg mitverfolgten, seine Krankheiten kannten, seinen Jähzorn dadurch verziehen, den aufkeimenden Hass auf seinen „Kronprinzen“ Androsch vorausahnten und letztlich die Bosheiten des Politpensionisten einzuordnen verstanden.

Als Beispiel für das Detailwissen des „Insiders“ mag die Beschreibung der lebenslangen Animosität Kreiskys seinem Justizminister Christian Broda gegenüber dienen. Kreisky war als Mittelschüler in der Sozialistischen Arbeiterjugend Wieden-Margareten organisiert, Broda war Obmann der kommunistischen Jugend im Bezirk. Bei einer Schlägerei – so erinnert sich Kreisky am Ende seiner Tage – hätten „der Broda und seine Kommunisten-Buam ihre Watschen gekriegt“. 1972 setzte Broda dann – mit Hertha Firnbergs Unterstützung – die Straffreiheit bei Abtreibungen während der ersten drei Schwangerschaftsmonat durch. Kreisky war überrumpelt, er merkte, dass er doch nicht so allmächtig war und er fürchtete Konflikte mit der katholischen Kirche.

Fememord an Nazis?

Aber das allein kann nicht der Grund gewesen sein, dass der Pensionist Kreisky 1987 – bei Brodas Tod – verfügte, dessen Nachlass dürfe nicht ins Kreisky-Archiv integriert werden: „Seine Papierln liegen nicht neben meinen!“ Nein, der Konflikt flackerte schon in den Sechzigerjahren auf. Der kämpferische Antikommunist Franz Olah hatte als Innenminister auch ein Dossier über die KP-Brüder Engelbert und Christian Broda. Der Akt über Fememorde an NS-Funktionären in Ried im Innkreis nach 1945 kam nie ans Tageslicht, blieb ein Getuschel unter der Ortsbevölkerung. Kein Wunder daher, dass Broda alles tat, um Olah, immerhin ÖGB-Chef, dann Minister und schon auf dem Sprung zum Parteivorsitz, mit einem beispiellosen Akt unter Verwendung einer willfährigen Justiz ins politische Nichts zu stürzen. Kreisky konnte damals seinen Jugendfreund nicht schützen.

Aber Kreisky vergaß es nicht. Es ärgerte zudem den Narziss Kreisky, dass ihm der Justizminister auch intellektuell ebenbürtig begegnete, den Glanz des „Sonnenkönigs“ ein wenig beeinträchtigte, was man ja nicht von allen Mitgliedern der Kreisky-Alleinregierung behaupten kann.

Dass Broda, Firnberg und ÖGB-Chef Benya im Dezember 1980 dann auch noch vehement Partei für Hannes Androsch ergriffen, als Kreisky diesen schon mit biblischem Hass überzog, setzte dem Ganzen nur noch die Krone auf. Und so litt Broda während seiner ganzen Amtszeit darunter, dass er kein einziges Mal vom Bundeskanzler gelobt wurde. Das wäre von Kreisky zu viel verlangt gewesen, schreibt Ulrich Brunner.

Eine Episode nur – aber davon gibt es viele in dem lesenswerten, weil kurzweiligen Buch.

