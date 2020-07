Die Demaskierung des Premiers

Boris Johnson, frohgemut im Garten seines Amtssitzes in der Downing Street.

Nach einem Jahr in der Downing Street haben die Briten ihre Illusionen über Premierminister Boris Johnson verloren, dem längst nicht nur die Coronakrise zu schaffen macht.

Sein Wunsch, in die Geschichte einzugehen, wird sich erfüllen. Doch wohl nicht so, wie er es sich erhofft hatte. Als Boris Johnson vor einem Jahr zum 55. Premierminister des Vereinigten Königreichs ernannt wurde, hatte er einen Programmpunkt: Er werde „den Brexit umsetzen“, verkündete er. Doch nicht nur als Premier, der Großbritannien aus der EU geführt hat, werden künftige Generationen von ihm lernen, sondern auch als Regierungschef, der eine der höchsten Todesraten durch das Coronavirus in Europa zu verantworten hat.